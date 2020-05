Jonge opkomende rapper doodgeschoten in New York IB

24 mei 2020

03u54

Bron: Belga, New York Daily News 0 Muziek De jonge rapper KJ Balla, die in een recente video nog gerapt had dat hij "niet op straat kon sterven" is in New York doodgeschoten. Vanuit een voertuig werd het vuur geopend. De rapper kwam om het leven, een andere man raakte gewond, zo meldt de politie.

De 23-jarige Noel Kennedy, gekend als rapper KJ Balla, werd vrijdagavond in de borst geraakt door een schutter vanuit een voorbijrijdende auto. Kennedy werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar de artsen konden hem niet meer redden.

Een 26-jarige man die bij hem was, werd in de rug, buik en arm geschoten, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Er zijn nog geen arrestaties verricht na de schietpartij.

Kennedy is de derde rapper uit Brooklyn die in de voorbije vier maanden doodgeschoten werd, aldus de autoriteiten. Twee weken geleden werd de 21-jarige rapper Nick Blixky doodgeschoten in Prospect Lefferts Gardens. In februari werd Pop Smoke doodgeschoten in Los Angeles tijdens een home invasion in de Hollywood Hills.

In geen van de dossiers zijn al arrestaties verricht.

In onderstaande clip rapt KJ Balla hoe hij niet op straat kan sterven: “Keep a TEC when I ride in the street, I cannot die in the street, so I hop in the booth and I ride on the beat,” rapt hij. Vrij vertaald: ‘ik heb een TEC (een pistool, red.) bij wanneer ik door de straat rijd, ik kan niet sterven op straat, dus ik spring in de achterbak en rijd op beat”)