Joke Emmers en Sven De Ridder spelen de hoofdrol in de musical 'Iedereen Beroemd'

17 mei 2018

Sven De Ridder en Joke Emmers spelen de hoofdrollen in de musicalversie van 'Iedereen Beroemd', naar de gelijknamige film van Dominique Deruddere.

Onder regie van Frank Van Laecke en muziek van Jelle Cleymans wagen de twee tv-gezichten zich aan de theaterwereld.

Sven speelt de rol van Jean Vereecken die op aandoenlijk, wanhopige wijze zijn dochter Marva, gespeeld door Joke, naar de top wil helpen. Wie de overige vijf rollen in de hoofdcast zullen spelen en de namen van het ensemble? Dat blijft nog even geheim tot aan het begin van het nieuwe theaterseizoen.

Voor Jelle Cleymans is het zijn debuut als componist en tekstschrijver van een musical. "Ik vind het ontzettend spannend om voor de eerste keer de muziek voor een avondvullende musical te mogen schrijven. Ik ben altijd een enorme fan van 'Iedereen Beroemd' geweest. Het onderwerp spreekt me heel erg aan omdat het alle facetten van de Vlaamse showbizz belicht en tegelijk heerlijk satirisch is."

'Iedereen Beroemd' gaat op 17 februari 2019 in première in Theater Elckerlyc te Antwerpen.