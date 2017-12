Johnny Hallyday - de Franse Elvis Presley - overleden kv

04u10

Bron: Belga, AD.nl 0 EPA Johnny Hallyday in januari 2016. Muziek De Franse zanger en acteur Johnny Hallyday is vannacht overleden. Dat meldt zijn vrouw Laeticia. Hallyday, wiens echte naam Jean-Philippe Smet is, werd 74 jaar. Hij stamt af van een Belgische vader.

"Johnny Hallyday heeft ons verlaten. Ik schrijf deze woorden zonder ze te geloven. En toch is het waar. Mijn man is niet meer. Hij is deze nacht heengegaan zoals hij zijn leven altijd geleid heeft, met moed en waardigheid", zegt zijn vrouw.

Bij Hallyday werd in oktober 2016 longkanker vastgesteld. Vorige maand werd hij nog zes dagen lang met ademhalingsproblemen opgenomen in een Parijs ziekenhuis. "Tot het laatste moment heeft hij het hoofd geboden aan de ziekte die maandenlang aan hem vrat, en bracht ons zo buitengewone levenslessen bij."

"Hij heeft zijn hele leven voor zijn fans geleefd die van hem hielden en hem adoreerden," aldus zijn Laeticia Hallyday. De Franse regering reageerde meteen op het nieuws: "We hebben allemaal iets van Johnny in ons."

Hallyday werd geboren in 1943. Hij trouwde vijf keer, waarvan twee keer met dezelfde vrouw. Hallyday's carrière begon 57 jaar geleden. De rocker groeide al snel uit tot een tieneridool. Als zanger boekte hij onder meer successen met 'Gabrielle', 'Johnny lui dit adieu', 'Ma guitare', 'Excusez-moi partenaire' en 'Pour moi la vie va commencer'. In totaal werden van zijn platen meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht.