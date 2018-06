Johnny Depp komt naar Graspop, maar ken je deze drie andere supergroepen op de affiche? Vier bands vol bekende koppen

Steven Alen

20 juni 2018

18u00 2 Muziek Dat Johnny Depp zondag in Dessel op het podium staat, weet ondertussen iedereen. Maar de Graspop Metal Meeting verwelkomt naast Hollywood Vampires nog drie andere nieuwe bands met bekende koppen. Een overzicht:

1. Hollywood Vampires

Voor wie van onder een steen komt gekropen, stellen we deze vampieren uit Los Angeles nog even voor. Acteur Johnny Depp bundelde de krachten met Aerosmith-gitarist Joe Perry en zanger Alice Cooper, respectievelijk 67 en 70 jaar jong. Guns N' Roses-bassist Duff McKagan speelde ook een tijd mee, en voormalig Guns N' Roses-drummer Matt Sorum is nog altijd van de partij.

Depp, ondertussen ook al een eerbiedwaardige 55, speelt gitaar maar zingt ook. Fans die zich zorgen maakten over zijn uitgemergeld uiterlijk, kunnen opgelucht ademhalen: de vrouwenmagneet ziet er opnieuw een beetje gezonder uit, zéker voor een vampier.

De band speelt een mix van eigen songs en covers, zoals Led Zeppelins Whole Lotta Love, David Bowies Heroes en My Generation van The Who - de tekstflard 'Hope I die before I get old' van dat laatste nummer is hier o zo toepasselijk. Ook streepjes AC/DC of Motörhead kunnen langskomen, naast uiteraard ook enkele vette krakers van Alice Cooper en Aerosmith. Beter goed gecoverd dat slecht geschreven! Dit wordt een feestje.

2. Powerflo

In de Amerikaanse band Powerflo zit een Belg, namelijk Antwerpenaar Christian Olde Wolbers. De voormalige bassist van Fear Factory was in een ander leven nog samen met Karen Damen, toen zij nog over het podium huppelde in K3. Maar Powerflo - niet te verwarren met het Duitse Powerwolf - draait vooral rond Billy Graziadei van Biohazard en Sen Dog Van Cypress Hill.

De stem van die laatste is herkenbaar uit de duizend en past perfect bij de strakke groovende metal die de band afvuurt. Deze groep is zondag om 14.35 uur op Mainstage 2 de perfecte opwarmer voor Body Count en zou wel eens een van dé verrassingen van het festival kunnen worden.

3. Dead Cross

Voormalig Slayer-drummer Dave Lombardo is een bezig baasje. Hij trommelt onder meer bij de Misfits en speelde onlangs met Suicidal Tendencies enkele historische optredens in zijn geboorteland Cuba. In Dead Cross speelt hij samen met zijn Fantômas-maatje Mike Patton, vooral bekend als zanger van Faith No More.

Patton (50) zingt, brult en schreeuwt als vanouds, en ook op de 53-jarige Lombardo lijkt de tijd nog lang geen vat te hebben. De band neemt je mee op een razende dollemansrit waarin invloeden uit hardcore, punk en metal versmelten tot een eigenzinnige kolkende brij.

4. Sons of Apollo

Nog zo'n drukke drummer is Mike Portnoy. Het voormalige opperhoofd van Dream Theater heeft alweer een nieuwe band, met daarin muzikanten die al tientallen jaren meedraaien aan de top van de zware rock. Bassist Billy Sheehan is onder meer bekend van Mr Big, Steve Vai en David Lee Roth en zit samen met Portnoy ook in The Winery Dogs. Toetsentovenaar Derek Sherinian kent Portnoy nog van Dream Theater, terwijl Ron ‘Bumblefoot’ Thal al op Graspop stond als snarenplukker van Guns N' Roses.

Zanger Jeff Scott Soto zingt dan weer al meer dan dertig jaar de sterren van de hemel bij onder meer Yngwie Malmsteen, Axel Rudi Pell, Talisman, Trans-Siberian Orchestra en nog een hele zwik. Zijn herkenbare stem krijgt in Sons of Apollo steun van prachtige achtergrondzang, wat de progressieve metal lekker toegankelijk en verteerbaar maakt. Het optreden van deze rasmuzikanten wordt eentje om duimen en vingers bij af te likken.