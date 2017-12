John Mayer bedankt fans na operatie Amerikaanse zanger herstelt voorspoedig na blindedarmoperatie EDA

Mayer werd dinsdag in het ziekenhuis opgenomen voor een blindedarmoperatie. Muziek John Mayer is aan de beterhand. De Amerikaanse singer-songwriter moest afgelopen week met spoed onder het mes na een acute blindedarmontsteking. Volgens de recente berichten stelt de zanger het intussen meer dan goed. Daar hebben de vele steunbetuigingen van fans ongetwijfeld iets mee te maken.

"Ik ben gisteren geopereerd en werd wakker met geweldig aardige en lieve tweets", schreef John woensdagavond op Twitter. "Het spijt me zo dat we de laatste data van onze tournee niet hebben kunnen spelen. Deze band en deze shows betekenen heel veel voor mij. Ik hou ontzettend van jullie."

De 40-jarige bard was in New Orleans voor een optreden met de band Dead & Company toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Op Instagram liet de ex van Katy Perry zien dat hij zijn gevoel voor humor niet is kwijtgeraakt. Hij plaatste daar een kiekje van zichzelf in de spiegel in zijn ziekenhuisoutfit, een witte schort. "Ik heb het nog steeds", schreef hij daarbij over zijn looks.

