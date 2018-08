John Legend werkt aan kerstalbum MVO

01 augustus 2018

John Legend brengt dit jaar een kerstalbum uit. Dat heeft zijn vrouw Chrissy Teigen verklapt in posts op Twitter en Instagram.

Het stel is momenteel op vakantie in Bali en het model grapte dat haar man met zijn hoofd al in december zat. "In een tropisch paradijs, in augustus", schreef ze bij een video waarin John zit te swingen met zijn koptelefoon op. "John zit de hele dag blij naar zijn kerstalbum te luisteren. Hij kan niet wachten tot jullie het ook kunnen horen."

Later deelde ze nog een clipje, waarin John een van zijn kerstliedjes zingt voor Miles, het elf weken oude zoontje van het stel. "Fijne feestdagen!", schrijft ze bij de beelden, waar ze een emoji met een kerstmuts op aan toevoegde.

Het is niet de eerste keer dat John zich op kerstmuziek stort; in 2005 bracht hij al een mini-album uit met zijn versies van bekende kerstliedjes.

merry christmas, everyone pic.twitter.com/XyEZCJmxJ3 christine teigen(@ chrissyteigen) link