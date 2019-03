John Legend heeft zijn succesvolle carrière te danken aan Kanye West SD

John Legend (40) vertelt in een interview met Hashtag Legend hoe rapper Kanye West (41) een cruciale rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van zijn carrière.

In het interview vertelt John Legend hoe hij na zijn studies aan de Universiteit van Pennsylvania een paar jaar als management consultant werkte. “Ik leerde erg veel bij, en ontmoette heel wat geweldige mensen”, zegt hij. Sommige van mijn beste vrienden nu zijn de mensen die ik toen leerde kennen en waar ik mee samenwerkte. Maar ik wist wat ik écht wilde doen. ‘s Nachts, na het werk, ging ik naar huis en schreef ik liedjes. Terwijl ik daar werkte, nam ik nummers op met Kanye. Ik wist wat ik echt wilde doen, maar het duurde even voor het allemaal lukte.”

Kanye West werkte dus in het begin van zijn carrière ook als producer, maar dat was niet altijd gemakkelijk, vertelt Legend. “Hij begon zijn carrière dus als producer, zo werkten wij ook samen. Zijn grootste probleem was dat hij mensen moest overtuigen dat hij ook een artiest was. Toen we samenwerkten, was hij ook bezig aan zijn demo als artiest, terwijl ik aan die van mij werkte. Ik zou in ieder geval nooit zijn waar ik nu ben met mijn muziek, zonder de start die hij me gegeven heeft.”

En de ‘All of Me’-zanger heeft nog meer lovende woorden voor zijn voormalige producer. “Hij heeft heel veel meningen. Hij wil dat het perfect is. Hij is heel erg betrokken. Wanneer hij produceert, gaat hij heel erg op in wat hij doet. Hij toont zichzelf, en speelt geen toneel. Wat mensen zien, is wie hij is.”