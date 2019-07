Joe viert 50 jaar Woodstock met digitale radiozender SD

03 juli 2019

18u37 0 Muziek Van 15 tot en met 18 augustus 1969 werd het muziekfestival Woodstock gehouden. Om de 50ste verjaardag van dat legendarische evenement te vieren, lanceert Joe een nieuwe digitale radiozender die alleen muziek uit de jaren ‘60 zal draaien: Joe Woodstock.

Joe Woodstock werd vandaag tijdens de avondspits gelanceerd bij Leen Demaré. Gust De Coster - die samen met Rudolf Hecke regelmatig te horen zal zijn op de nieuwe zender met interessante weetjes - kwam langs om het officiële startschot te geven. Naast Joe Woodstock organiseert Joe ook elke woensdag van 16.00 tot 19.00 uur ‘Woodstock Wednesday’, waarbij Leen Demaré enkele Woodstock-artiesten in de spotlights zal zetten. Het is aan de luisteraars om via joe.be te kiezen welke artiesten dat zijn.

Joe Woodstock is heel deze zomer te beluisteren via joe.be en in de Joe-app.