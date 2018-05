Joe verrast Natalia voor 15-jarige carrière: "Daar ben ik nu echt van gepakt" SD

09 mei 2018

10u56 1

Vandaag is het exact 15 jaar geleden dat Natalia tweede werd in de finale van 'Idool 2003'. Vanmorgen verraste het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx haar met bloemen en een gepersonaliseerde taart: “Dat menen jullie niet, zo schattig. Mannen, dat vind ik zo lief. Daar ben ik nu echt van gepakt”, reageerde een verraste Natalia. Om Natalia’s carrière te vieren staat Joe de hele dag in het teken van Natalia en haar muziek tijdens 'Natalia All The Way'.