Joe Keery uit ‘Stranger Things’ lanceert eerste single TK

25 juli 2019

08u37

Bron: Vice 0 Muziek Joe Keery, ons vooral bekend als Steve uit ‘Stranger Things’, is niet alleen goed in acteren. De jongeman (27) werkt tussen de opnames door ook aan een muziekcarrière en lanceerde zopas een eerste single als soloartiest.

Het derde seizoen van ‘Stranger Things’ maakt momenteel furore op Netflix, en Joe wordt binnenkort op de set verwacht voor de opnames van het vierde seizoen, maar tussendoor vond de acteur nog wat tijd om een eigen single op te nemen. ‘Roddy’ heet het nummer, dat hij uitbrengt onder de naam Djo. Het is overigens niet de eerste keer dat Keery een stapje in de muziekbusiness zet, want hij zong eerder al bij de band Post Animal. Daar vertrok hij echter voor hun eerste plaat uitkwam.

Keery is overigens niet de enige acteur uit ‘Stranger Things' met zangtalent. Dat bleek heel duidelijk toen Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin) en Noah Schnapp (Will) samen met James Corden een motown-medley ten gehore gaven in diens talkshow ‘The Late Late Show’. Wolfhard zingt trouwens ook bij indieband Calpurnia. McLaughlin en Matarazzo hebben een verleden als musicalster.