Joe-dj’s Sven en Anke, Get Ready!, De Romeo’s en Gene Thomas tellen samen af naar 2019 MVO

27 december 2018

15u04 0 Muziek Op JOE kunnen de luisteraars op 31 januari aftellen naar het nieuwe jaar met Sven Ornelis en Anke Buckinx. Zij sluiten 2018 dan ook af met hun eigen eindejaarsshow.

Zo’n 70 Joe-luisteraars konden met een hapje en een drankje genieten van tal van optredens. Onder andere Gene Thomas, Get Ready!, De Romeo’s, Garry Hagger, Danzel en Swoop knallen met livemuziek het nieuwe jaar in. De eindejaarsshow hoor je op 31 december van 22u00 tot 01u00 op Joe.

Bij Qmusic staat de laatste dag van het jaar helemaal in het teken van het beste van het afgelopen jaar. Op 31 december overloopt Qmusic-dj Felice Dekens van 12u00 tot 19u00 de 100 favoriete platen van 2018 gekozen door de luisteraars. Van 19u00 tot 20u00 blikt Jolien Roets terug op de beste livemuziek bij Qmusic van het voorbije jaar in haar New Year’s Eve Special. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vieren de overgang van oud naar nieuw met heel wat foute muziek op de beats van Dorothee Vegas & Like Maarten van 20u00 tot 00u00 in hun show Van Fout Naar Nieuw.