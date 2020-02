Jo Vally gaat acteren in zijn eigen show MVO

13 februari 2020

06u31 0 Muziek Zanger Jo Vally (61) probeert iets nieuws uit en gaat acteren in een eigen theatershow. Hij schreef zelf het scènario voor de voorstelling, die ‘Mijn levenswerk’ gaat heten.

“Als je zo lang als ik in het vak zit, kan je twee dingen doen: nog eens exact hetzelfde rondje door Vlaanderen maken, of het over een compleet andere boeg gooien. Dat laatste lijkt me interessanter voor iedereen”, zegt hij in het Nieuwsblad. “Ik wilde niet nog eens mijn hits van vroeger afhaspelen, aangevuld met nieuw materiaal.”

De muziek van zijn volgende album, dat dit najaar in de rekken ligt, zal in de show verwerkt worden. Daarnaast zal er veel dialoog zijn tussen Jo en zijn muzikanten. In maart begint hij met het proefdraaien van de show.