Jingle bells, christmas sells: deze kerstplaten beschermen u tegen stille nachten

26 november 2018

00u00 0 Muziek Toegegeven: wij denken ieder jaar opnieuw dat de hype rond kerstalbums nu wel over zal zijn. Maar ook in 2018 is het genre blijkbaar hipper dan ooit. Heel wat binnen- en buitenlandse artiesten brachten de voorbije weken immers een plaat vol kersthymnes op de markt. Wij maakten een selectie.

Volgens Ultratop-directeur Sam Jaspers heeft de luisteraar in de kerstperiode altijd al nood gehad aan kerstmuziek. "Daarom zie je ook dat verschillende gevestigde waarden op één of ander moment in hun carrière een kerstalbum op de markt brengen, waarin ze bepaalde klassiekers naar hun hand zetten. Kerstplaten zijn vooral in de Angelsaksische wereld 'hot', terwijl dat bij ons toch iets minder het geval is. Logisch ook, want de markt is hier veel kleiner. En daar komt ook nog eens bij dat kerstnummers maar een bepaalde periode gedraaid kunnen worden. Het voordeel van een kerstplaat is wel dat die niet aan een bepaald jaar gebonden is. Zo'n plaat kan meerdere jaren verkocht worden en actueel blijven. Het is vooral fijn dat er zoveel verschil is in de platen: voor ieder wat wils."

'KERST'

Udo

"Ik had nooit verwacht dat ik een kerstalbum zou maken", zegt Udo. "Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik hou erg van de kerstperiode. Al wil dat niet meteen zeggen dat ik zo'n kerstfreak ben die heel z'n huis versiert. Om eerlijk te zijn: ik weet zelfs niet of Leen (Dendievel, zijn partner, red.) en ik dit jaar een boom gaan zetten. Ik heb de voorbije jaren wel heel veel kerstconcerten gegeven en dat is heel fijn om te doen, omdat je je publiek dan echt kan beroeren. Daarom vond ik het belangrijk om op dit album het hele scala aan emoties dat bij Kerstmis hoort, aan bod te laten komen. Dit album is vooral heel authentiek geworden, vind ik. Er staan in totaal 13 nummers op de plaat: 8 klassiekers in het Nederlands, de andere 5 zijn nieuwe nummers."

'VERWONDERD'

Herbert Verhaeghe

Presentator en zanger Herbert Verhaeghe koos voor 12 Nederlandstalige nummers, die hij overgoot met een vleugje kerstmagie. "Echte kerstnummers ontbraken nog in mijn repertoire", aldus Herbert. Dat probleem is bij deze opgelost.

'VERBORGEN PARELS'

Paul Severs

Niet echt een kerstalbum an sich, maar Paul brengt op 'Verborgen Parels' wel zeven kerstnummers als bonus. 'Vrolijk Kerstfeest' en 'Stille Nacht' bracht hij ook als single uit.

'HAPPY XMAS'

Eric Clapton

13 van de 14 tracks zijn bekende en iets minder bekende klassiekers, al staat er met ‘For Love On Christmas Day’ ook een nieuw nummer op. Clapton maakte ook zelf het ontwerp van de cover.

'A LEGENDARY CHRISTMAS'

John Legend

John - die eerder al zowel een Emmy, Grammy, Oscar als Tony won - koos voor z’n allereerste kerstplaat voor een mix van oude en nieuwe nummers. Extra leuk: op ‘What Christmas Means To Me’ mag Stevie Wonder ook z’n ding komen doen.

'CHRISTMAS IS HERE!'

Pentatonix

Het is de vierde kerstplaat van deze a capella-groep, nadat ze met de vorige albums steevast op nummer één in de Amerikaanse hitlijsten terechtkwamen. De groep koos voor 12 nummers, en voor ‘Grown-Up Christmas List’ leende ook powermadam Kelly Clarkson haar stem uit.

'MUSIC INSPIRED BY ILLUMINATION & THE GRINCH'

Tyler, the Creator

Een kerstalbum voor mensen die een absolute rothekel hebben aan Kerstmis? Het kan, dankzij rapper Tyler, the Creator. Hij verzorgde de muziek bij ‘The Grinch’, een animatiefilm over een groen monstertje dat kerst volledig de vernieling in wil helpen.

'THIS CHRISTMAS DAY'

Jessie J

Haar eerste kerstalbum. “Een last-minute beslissing”, zo verklaarde Jessie zelf. Gelukkig is dat er niet aan te horen op de elf tracks die ze brengt.

'WARMEST CHRISTMAS WISHES'

Engelbert Humperdinck

Met z’n 82 lentes de oudste ‘christmas lover’ in dit lijstje, maar zeker niet de minste. De man koos ervoor om 14 klassiekers in een poppy jasje te steken.

'YOU MAKE ME FEEL LIKE CHRISTMAS'

Gwen Stefani

Luxe heruitgave van album vorig jaar: toen was de plaat geen succes, maar dat houdt de blondine niet tegen om het nogmaals te proberen.