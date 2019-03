Jimmy Frey (79) stelt tournee uit: "Bij nieuwe complicaties stop ik ermee" HL

12 maart 2019

00u00 0 Muziek Charmezanger Jimmy Frey keek uit naar zijn tachtigste verjaardag in april, maar het feest en de bijhorende jubileumtournee vallen in het water. Want de zanger moet opnieuw onder het mes.

Voor Jimmy begon alle ellende zo'n vier jaar geleden toen hij op zijn fiets werd aangereden en z'n linkerheup vervangen moest worden. "Tijdens het genezingsproces liep ik een dodelijke bacterie op, waardoor ik nog eens drie keer op de operatietafel lag. En nu heeft mijn dokter laten weten dat ook mijn rechterheup aan vervanging toe is. Hopelijk deze keer zonder complicaties, want nog eens acht maanden plat in een ziekenhuisbed liggen zie ik niet zitten. Dan stop ik er liever mee."

Verzamel-cd

Door de nieuwe ingreep moet de zanger niet alleen zijn verjaardagsfeest, maar ook zijn geplande jubileumtour 'Jimmy 80' uitstellen. "Doodjammer, want ik keek er wel naar uit. Naast gastoptredens bij De Loftrompetten en De Warmste Week heb ik al meer dan twee jaar niet meer opgetreden. Ik mis het wel, want ik heb nog steeds veel fans. Toen ik 70 werd, organiseerde ik ook een concerttournee met 16 optredens. Allemaal uitverkocht. Dit uitstel is nodig, want ik kan geen risico nemen en wil niet met krukken op een podium staan. Het mag immers niet lachwekkend worden. Ik hoop wel dat dit geen afstel wordt. Mijn enige troost is dat begin april mijn verzamel-cd, mét ook mijn nieuwe single 'Momenten van geluk', verschijnt. Maar bij die release lig ik wellicht al in het ziekenhuis.”