Jimmy Cobb (91), iconische drummer op 'Kind of Blue' van Miles Davis, overleden aan kanker

25 mei 2020

21u21

Bron: BELGA 0 Muziek De Amerikaanse jazzdrummer Jimmy Cobb, die samen met trompettist Miles Davis het legendarische album ‘Kind of Blue’ heeft gemaakt, is op 91-jarige leeftijd in New York aan longkanker overleden, zo heeft zijn weduwe Eleana Tee Cobb aan de publieke radiozender NPR meegedeeld. Tot voor enkele jaren trad de musicus nog dikwijls op, maar dan namen de berichten toe dat hij ziek was.

In 1929 in Washington geboren speelde Cobb in zijn decennialange carrière samen met vele grootheden zoals Billie Holiday, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bill Evans, John Coltrane, Wes Montgomery, Clark Terry, Cannonball Adderley, Sarah Vaughan, Stan Getz, Art Pepper, Gil Evans, Ron Carter en Paul Chambers.

Een tijdlang maakte hij deel uit van het sextet rond trompettist Miles Davis, die in 1959 het grensverleggende album ‘Kind of Blue’ opnam. Cobb is ook te horen op bijvoorbeeld ‘Sketches of Spain’ en ‘Someday My Prince Will Come’.

Jimmy Cobb was als vader van twee dochters de laatste overlevende van dit sextet.