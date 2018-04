Jessie J wint Chinese talentenjacht KDL

17 april 2018

09u28

Bron: ANP 0 Muziek Jessie J (30) heeft zondagavond een Chinese versie van 'X Factor' gewonnen. De Britse zangeres deed de afgelopen maanden mee als deelnemer aan de talentenjacht 'Singer' en wist de andere muzikanten te verslaan.

Jessie J, die eerder zelf jureerde in 'The Voice UK' en 'The Voice Australië' en hits scoorde met 'Bang Bang' en 'Flashlight', trad in januari voor het eerst op in de show. Ze moest gedurende de wedstrijd zingen tegen bekende Aziatische zangers en zangeressen. De dertigjarige zangeres bracht in de talentenjacht een aantal eigen nummers, maar zong ook een paar covers. Met haar uitvoering van Withney Houstons 'I Will Always Love You' wist ze de jury en kijkers tijdens de finale te overtuigen. Maar liefst een miljard mensen zagen de Britse winnen.

"Ik was de eerste internationale artiest die ooit gevraagd is. Dat alleen al is een eer", schreef Jessie na haar overwinning op sociale media. "Het was voor mij een kans om de kloof tussen twee culturen te overbruggen. Voor hen om een westerse artiest te zien en muziek te horen die sommigen niet eerder hebben gehoord, en omgekeerd."

