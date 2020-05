JEPP gaf uniek online concert in achtertuin: “Zonder podium moet je ook iets cool kunnen doen” Lorenzo Veppi

16 mei 2020

18u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Al sinds het begin van de coronacrisis zijn de deuren van concertzalen gesloten, en dat zal helaas nog een tijdje zo blijven. De muziekwereld probeert er het beste van te maken, en toverde de laatste weken al heel wat creatieve oplossingen uit z’n hoed. Dua Lipa, Shawn Mendes en zelfs Elton John deden het al: plaatsnemen achter de computer en hun hart uitzingen via Zoom. Dat kan anders, dacht JEPP, het soloproject van Jasper Publie . Al sinds het begin van de coronacrisis zijn de deuren van concertzalen gesloten, en dat zal helaas nog een tijdje zo blijven. De muziekwereld probeert er het beste van te maken, en toverde de laatste weken al heel wat creatieve oplossingen uit z’n hoed. Dua Lipa, Shawn Mendes en zelfs Elton John deden het al: plaatsnemen achter de computer en hun hart

Concerten geven kan niet, en dat moet op één of andere manier opgelost worden. Je kan het woord waarschijnlijk niet meer horen, maar de videochatapplicatie Zoom is een veelgebruikte optie. Toch vond JEPP dat er plaats was voor vernieuwing. “Ik dacht: we moeten toch ook iets visueel cool kunnen doen, ondanks dat we geen podium hebben?”, vroeg hij zich af. “Dus wou ik iets opzetten in mijn tuin. Twee vrienden, Tim Tielemans en Nicolas Caeyers, hebben me daarbij geholpen. Dan hebben we samen een brainstorm gedaan over hoe we dat in elkaar zouden steken.”

Tuinconcert

Zo stond er al snel een mini-decor klaar in het gras, waar Jasper helemaal alleen stond. “Dat is wat bizar natuurlijk. Natuurlijk is het leuker om met de band samen te spelen. Dat mis ik enorm.” Toch werd de band in het concert verwerkt door televisieschermen in het decor. “De muzikanten hebben zichzelf gefilmd terwijl ze meespelen. Op één of andere manier hadden we het gevoel alsof we samen hadden gespeeld”, lacht hij. Het resultaat na twee weken voorbereiding is een concert van 22 minuten, mét visueel verhaal en kleine intermissies.

Jasper is onafhankelijk en kan dus niet rekenen op een groot budget van een muzieklabel, maar roeit met de riemen die hij heeft. “Ik verschiet er een beetje van dat de grote namen nog niets écht graaf hebben gedaan. Ik ben daarop aan het wachten, want hou ik van het bekijken van live-sessies. Je had bijvoorbeeld een sessie van Dua Lipa via Zoom, en dat was cool, maar je verwacht van zo’n groot artiest toch iets extra.” Op vlak van show gaan ze er in Korea dan weer wel helemaal voor. “Die K-pop artiesten staan in een echte concertzaal, mét show.”

JEPP bracht tot nu toe enkel zijn debuutsingle ‘What About Us’ uit, maar speelde tijdens het concert al heel wat nieuwe nummers. “Eén daarvan gaat de volgende single worden. Die zal natuurlijk iets anders klinken dan de live versie. Wanneer kan ik nog niet zeggen, maar hopelijk snel.”

Je kan het concert hier herbekijken.