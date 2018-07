Jennifer Lopez sleept MTV-oeuvreprijs in de wacht SD

31 juli 2018

21u35

Bron: ANP 0 Muziek Jennifer Lopez (49) gaat dit jaar in ieder geval niet met lege handen naar huis tijdens de MTV Video Music Awards. Ze krijgt dit jaar The Michael Jackson Video Vanguard Award, een oeuvreprijs.

Jennifer verkocht wereldwijd meer dan 80 miljoen platen. Drie van haar albums bereikten alleen in de Verenigde Staten al de nummer 1-positie. Daarnaast speelde ze in vele films, die bij elkaar bijna drie miljard dollar opleverden.

Als winnares van de oeuvreprijs treedt Jennifer ook op tijdens de uitreiking van de Video Music Awards op 20 augustus in New York. Het is de eerste keer dat ze op het podium staat sinds 2001. Jennifer is met haar recente single 'Dinero' ook genomineerd voor twee VMA's.

Tussen de eerdere Vanguard-winnaars zitten Michael Jackson zelf en andere grote namen als Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna en Pink.