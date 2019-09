Jennifer Garner maakt muzikaal debuut aan de zijde van Andrea Bocelli KDL

27 september 2019

13u43

Bron: ANP 0 Muziek Jennifer Garner (47) zal in november voor het eerst te horen zijn als zangeres. De actrice heeft een duet opgenomen met Andrea Bocelli (61) voor ‘Si Forever: The Diamond Edition’, een nieuwe speciale uitgave van zijn vorig jaar verschenen plaat ‘Si’.

Jennifer is een goede vriendin van de Italiaanse operazanger en zingt met hem het Italiaans-Engelse nummer ‘Dormi Dormi Lullaby’. Hoewel de actrice sporadisch een deuntje zingt in verschillende films, is het de eerste keer dat er een nummer van haar verschijnt. Of het enkel gaat om een vriendendienst of dat Jennifer een serieuze muzikale carrière ambieert, is niet bekend.

Ook Ellie Goulding nam met Andrea een nummer op voor de vernieuwde versie van ‘Si’, die op 8 november verschijnt. Op het originele album staan al duetten met onder anderen Dua Lipa, Josh Groban en Ed Sheeran.