Jelle Van Dael zet populaire danceformatie op lager pitje en probeert het nóg eens solo: "Ik wil niet meer ‘Jelle van Lasgo’ zijn" HL

29 mei 2018

06u00 0 Muziek Na tien jaar bij de danceformatie Lasgo jaagt Jelle Van Dael (28) een nieuwe droom na. De voormalige JIM-presentatrice hoopt internationaal door te breken als soloartiest. "Ik wil m’n eigen ding kunnen doen. Als mezelf, en niet meer als Jelle van Lasgo."

Het is niet de eerste keer dat de zangeres het alleen probeert. Vier en drie jaar geleden bracht Jelle ook al ‘Lie Machine’ en ‘Another Day’ als soloartiest uit. Maar de grote doorbraak bleef toen uit. Scoort ze beter met haar nieuwe single ‘Rule the World’, die ze deze week lanceert? "De voorbije vier jaar heb ik voortdurend naar een eigen sound gezocht, en dat ging met vallen en opstaan. Ik werkte samen met enkele dj’s en experimenteerde veel. Ik hoop nu — eindelijk — mijn eigen weg gevonden te hebben. Hopelijk kan ‘Rule the World’ de wereld verbazen en veroveren."

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN