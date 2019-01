Jelle Van Dael van Lasgo timmert aan een carrière als dj: “Soms komen ze kijken of ik wel echt aan het draaien ben” TK

25 januari 2019

11u00

Bron: Primo 0 Muziek Het is al even stil rond Lasgo, de Belgische dance-act met Jelle Van Dael als zangeres. De groep brengt geen nieuwe muziek meer uit, maar dat betekent niet dat Jelle momenteel werkloos is. Ze timmert hard aan haar solocarrière én is blijkbaar een begenadigd dj.

Vorige zomer lanceerde Van Dael een soloproject. Na een talentenjacht op de intussen ter ziele gegane jongerenzender JIM werd ze het gezicht van de dancegroep Lasgo, waarmee ze tien jaar internationale erkenning kreeg. Maar ze wil meer. “Er wringt al jaren iets”, vertelde ze ons vorig jaar. “Ik wil meer mijn eigen ding doen, inspraak hebben en alles zelf beslissen.”

Ze probeert het niet alleen als zangeres, maar ook als dj te maken. En dat lukt aardig. “Ik wissel dj-sets af met live zingen”, vertelt ze in Primo. “Dj’z zijn in hé. Meer zelfs, dj’s zijn de nieuwe goden. Vroeger keek de jeugd op naar zangers en rockbands, nu naar dj’s. De jeugd wordt niet meer geprikkeld door rock. Volgens mij is het de schuld van de radiostations. Ik luisterde vroeger zowel naar punkrock als naar jazz. Maar dat zijn dingen die je tegenwoordig nog nauwelijks op de radio hoort.”

Jelle staat best haar mannetje in de mannenwereld. “Het is me weleens overkomen dat er iemand achter de draaitafels kwam kijken of ik wel echt aan het draaien was, maar die heb ik snel op zijn plaats gezet. Die dacht dat ik maar gewoon een mooi snoetje was. Had hij het even bij het verkeerde eind! (lacht)”

Haar populariteit reikt van Engeland tot Australië. “Ik wil de wereld tonen dat ik zelf mijn boontjes kan doppen. Als er aanvragen komen van de andere kant van de wereld, dan ga ik daar graag op in.”