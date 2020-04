Jelle Cleymans en Jonas Van Geel brengen live ode aan Martine Tanghe: “Gaat dit over mij?” BDB

14 april 2020

22u56 1

Boezemvrienden Jelle Cleymans en Jonas Van Geel lanceren hun eerste album samen: ‘Cleymans en Van Geel’. Ze spelen al jaren covers, maar schreven voor de plaat eindelijk hun eigen nummers, zoals een ode aan Martine Tanghe. Ze brachten de song dinsdagavond tijdens de talkshow ‘Vandaag’. Een ‘intiemere’ versie, want ook bij Eén wordt de social distancing gerespecteerd. Martine Tanghe liet alvast weten dat ze vereerd is met het lied. “Gaat dit over mij? Je zou denken dat het over een jong meisje gaat. Maar ik ben gewoon een oma. Ik heb nu het allerhoogste bereikt”, lachte ze.



