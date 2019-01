Jef Neve na de recente onthullingen over Michael Jackson: “Ik weet niet of ik zijn nummers nog ga spelen” DBJ

31 januari 2019

21u43

Bron: Radio 1 0 Muziek In de HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ getuigen twee mannen over de manier waarop zij als kind door Michael Jackson verwend, verleid en seksueel misbruikt werden. De documentaire doet de discussie over de perverse neigingen van de King of Pop opnieuw oplaaien. Er wordt zelfs luidop de vraag gesteld of zijn muziek nog wel gespeeld moet worden. Ook pianist Jef Neve (41), op dit moment op tournee met Natalia, stelt zich die vraag.

“Het is moeilijk om een oordeel te vellen over zo’n complexe zaak”, zegt Jef Neve op Radio 1. “Maar het is een terechte vraag dat als die aantijgingen waar zijn of het dan ook aan iemands artistiek werk plakt. Het is zeer moeilijk, want de man kan zich natuurlijk ook niet meer verweren.”

Jef Neve is op dit moment op tournee met Natalia. Een van de nummers die ze coveren is Michael Jackson’s ‘Dangerous’. “Ik ben altijd een grote fan geweest en probeer de man te scheiden van zijn artistiek product, maar ik ga er toch eens met Natalia over praten om te kijken of het nog zinvol is het nummer te spelen.”

In maart is de tweedelige documentaire ‘Leaving Neverland’ te zien op Canvas.