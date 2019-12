Jay-Z verrast op verjaardag en is weer te beluisteren op Spotify TDS

04 december 2019

15u16

Bron: ANP 0 Muziek Jay-Z, Jay-Z, die het in zijn carrière van drugsdealer tot rapper van 1 miljard wist te schoppen , viert vandaag zijn vijftigste verjaardag ook met een terugkeer op Spotify. Het hele repertoire van de rapper en muziekproducent is weer op de muziekstreamingsdienst te beluisteren.

“Gefeliciteerd Hov, welkom terug op Spotify”, aldus Spotify op Twitter. Jay-Z is eigenaar van Tidal, een concurrent van Spotify. Sinds 2017 is zijn muziek exclusief daar te beluisteren en haalde hij bijna al zijn nummers van Spotify en Apple Music af. Hoe lang zijn muziek op Spotify blijft staan is voorlopig onduidelijk.

Tidal werd in 2014 in Noorwegen opgericht en in 2015 door Jay-Z overgenomen. Onder meer Jay-Z’s vrouw Beyoncé, Kanye West, Taylor Swift, Rihanna en Coldplay zijn erop terug te vinden. De dienst heeft een geschatte 3 miljoen gebruikers. Het Zweedse Spotify heeft daarentegen bijna 250 miljoen gebruikers.

Happy birthday, Hov 🎁

Welcome back to Spotify.https://t.co/exr5QGgwCK pic.twitter.com/t7l4H5zn6E Spotify(@ Spotify) link