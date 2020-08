Jay-Z en Pharrell klagen zwarte onderdrukking aan in nieuw nummer JV

21 augustus 2020

15u46 0 Muziek Jay-Z (50) en Pharrell Williams (47) slaan voor hun nieuwste nummer ‘Entrepreneur’ de handen nog eens in elkaar. Daarmee willen de twee Amerikaanse rappers aantonen hoe moeilijk het is om een zwarte ondernemer te zijn in de Verenigde Staten.

Het is niet de eerste keer dat de twee muzikanten hun krachten bundelen om nieuwe muziek uit te brengen. Op nummers ‘Frontin’ en ‘Excuse Me Miss’ waren ze eerder al samen te horen. Hun nieuwste samenwerking ‘Entrepreneur’ komt uit in combinatie met Pharrells nieuw project in het Amerikaanse tijdschrift Time. Daarvoor gaat de zanger in gesprek met verschillende mensen om het onderdrukkende verleden - en het potentieel voor een rechtvaardige toekomst - van Amerika te onderzoeken.

In hun nieuwe single werpen Jay-Z en Pharrell een licht op de benarde situatie waarmee zwarte mannen en vrouwen in de VS worden geconfronteerd. “De bedoeling van dit nummer is aantonen hoe moeilijk het is om iets te ondernemen hier in de VS”, vertelt Pharrell. “Zeker als je de zwarte huidskleur hebt, word je op zoveel manieren benadeeld. Hoe kan je nu ondernemen als je al op voorhand in het nadeel bent op vlak van gezondheidszorg, opvoeding en representatie?”, klonk het. De essentiële boodschap in het nummer: als we wat verdraagzamer zijn en elkaar beter behandelen, zullen er meer kansen en geld zijn voor iedereen.

