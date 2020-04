Jasper Publie brengt 3 jaar na Bandits soloproject uit: “Vijf maanden in Zwitserland aan deze muziek gewerkt” Lorenzo Veppi

15 april 2020

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 8 Muziek Het was lang stil rond Jasper Publie (23), frontman van Bandits. De leden van de Vlaamse band gingen in 2017, tot grote teleurstelling van de fans, ieder hun eigen weg uit. Drie jaar later, in volle coronatijden, maakt Jasper dan eindelijk zijn soloproject wereldkundig. “De muziek is af, de video is af, dus waarom nog wachten?” Met de single ‘What About Us’ schept hij al meteen een beeld van wat we van hem mogen verwachten in de toekomst.

Nadat in 2017 er een definitief einde kwam aan Bandits, wist Jasper Publie al vrij snel wat hij wou doen. “Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat ik verder wou gaan met muziek, en besloot te gaan studeren aan het conservatorium”, vertelt hij ons via Skype. Daarbij moest Jasper ontdekken wat hij als artiest wou doen. “Ik heb een half jaar nagedacht van: shit, ik heb muziek gekozen, waarom ook alweer? Want het is geen voor de hand liggende keuze natuurlijk.” Door jaren op het podium te staan, wist hij wel dat hij de muziekwereld niet kon missen. “Het gevoel dat je krijgt wanneer je op een podium staat is zo speciaal, dat kon ik niet missen.”

(Lees verder onder de video.)

Zwitserland

Een jaar geleden trok Jasper naar Zwitserland. “In Zürich deed ik mijn master in popmuziek, en werkte dus ook aan mijn muziek. Die vijf maanden waren super productief. Ik leerde twee producers kennen die kei-enthousiast waren, dus daar ben ik mee in de studio gedoken. Daar is het project, onder de naam JEPP, gefinaliseerd.” Ook voor het visuele plaatje leerde Jasper creatievelingen kennen om zijn visie mee tot leven te brengen. “Ik ben nog teruggegaan naar Zwitserland voor de opnames van de video.”

Daar had Jasper de touwtjes zelf in handen, en ontdekte hij voor het eerst het leven zonder bandmates. “Ik dacht: wow, hier gaat een heel team van mensen zijn die erin geloven en met veel passie komen werken. En uiteindelijk hangt het van mij af, dat wat we maakten, tof zou zijn. Ik moet beslissen op het einde of ik het goed vind.” Toch heeft hij niet het gevoel dat hij er alleen voor staat. “Het coole aan muziek is dat het altijd een samenwerking blijft. Er zijn veel mensen bij het project betrokken, zoals songwriter Stefaan Fernande. Nu de single uit is, sturen we er nu ook met elkaar over. Dus dat blijft iets wat je deelt, ook al is het niet als band”, vertelt Jasper.

‘What About Us’

Het resultaat van maandenlang werk in de studio is ‘What About Us’, de eerste single van JEPP. “Het idee achter het nummer bestond al lang, maar werd vorig jaar in Zürich pas geschreven. Het kan voor iedereen iets anders betekenen. Wanneer ik het zing, gaat het vooral om de zoektocht naar je gevoelens binnen een situatie waar je je niet meer comfortabel voelt. Het hoofdgevoel is gewoon ‘het niet weten’: what the fuck is het nu?”

Publie wou met het nummer een friendly urban clubby feel creëren. “Ik hou van heel veel genres, dus het was echt een zoektocht om mijn eigen sound te vinden. Ik luisterde gewoon veel naar muziek die ik leuk vind. En onbewust word je daar dan door beïnvloed. Maar ook door zelf urenlang achter de computer te zitten en sounds te maken. In combinatie met de inspiratie van de producers met wie ik samenwerkte.”

(Lees verder onder de foto.)

Coronacrisis

In tijden waar corona de wereld platlegt, stellen heel wat grote artiesten de release van hun nieuwe plaat uit, maar Jasper zette toch door. “Ik heb getwijfeld om er nu mee te komen, maar aan de andere kant: muziek kan perfect blijven doorgaan. Mensen blijven muziek luisteren. Als het niet meer in de gym is, dan is het tijdens je wandeling, of in de zetel. Veel artiesten doen het niet, omdat het moeilijk is om promo te maken rond je single, maar ik dacht: foert, we doen het gewoon. Het proces duurde lang, de muziek is af, de video is af, dus waarom nog wachten?”

Ook voor Jasper vallen er enkele plannen in het water. “Normaal zou ik naar Zwitserland gaan om radiostations te bezoeken, waaronder Virgin Radio, om de single voor te stellen. Ik heb dat opgelost met een telefoontje, maar natuurlijk superjammer dat het niet kon doorgaan, aangezien het project daar grotendeels tot stand is gekomen. Maar ik vind het nog altijd even spannend en cool dat de muziek nu uit is.” Waar Publie vooral niet op kan wachten, is om het podium weer op te kruipen. “Uiteindelijk is dat een beetje het tweede deel van het project. Alles is gemaakt, nu kunnen we het live brengen. We kunnen alleen maar afwachten.” En of er nog nieuwigheden aankomen? “’What About Us’ is het begin voor JEPP. Het plan is dus inderdaad zeker om binnenkort meer muziek uit te brengen.”

#PlayLocal: Jaspers top 3 Belgische nummers

1. ‘Dilemme’ - Lous and The Yakuza

Lous and The Yakuza heb ik een paar maanden geleden ontdekt met het nummer ‘Dilemme’. Supercool om te zien dat ze in Vlaanderen nu ook bekender wordt en bij de radio’s langsgaat.

2. ‘Ta Reine’ - Angèle

Gewoon een megamooi nummer. De betekenis ervan en de muziek zelf!

3. ‘Trouble’ - Laura Tesoro

Ik ken Laura natuurlijk als een megagoede vriendin, maar ik vind ook vooral dat zij een gigantisch coole pop plaat heeft gemaakt. Het bewijs dat moderne pop muziek van hier ook echt goed kan zijn! ‘Trouble’ is mijn favoriet van het album.