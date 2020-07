Jarige Kate Ryan (40) blikt terug op monsterhit ‘Désenchantée’: “Plots stond ik in 32 landen op nummer één”

Muziek

“Ik was amper 22 jaar, waanzin was dat.” Kate Ryan vertelt in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ hoe haar klepper ‘Désenchantée’ tot stand kwam en welke invloed dat had op haar carrière, waaronder een samenwerking met Avicii. “Ik kreeg al snel een entourage rond mij van mensen die allemaal beweerden dat ze wisten wat ik moest doen.”