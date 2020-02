Jaren ‘80-hit ‘Break My Stride’ plots weer hot dankzij trend op TikTok MVO

12 februari 2020

08u20 0 Muziek De jaren ‘80-plaat ‘Break My Stride’ van Matthew Wilder is plots weer een hit bij jongeren. Dat allemaal dankzij een trend op het sociale medium TikTok.

Jongeren maken er een uitdaging van om de lyrics van het nummer naar een nietsvermoedende ontvanger te sturen, om daarna met hun volgers te delen hoe die reageert.

De tekst van het liedje begint immers met ‘last night I had the strangest dream’, ofwel ‘gisteren had ik een vreemde droom’, waardoor de ontvangers niet meteen doorhebben dat het om een reeks lyrics gaat. Daarna volgt er: ‘ik zeilde naar China in een klein roeibootje om jou te vinden, en je zei dat je de was moest doen’.

Simpel, maar hilarisch, zo blijkt. Want honderden jongeren wereldwijd probeerden het grapje al uit, om er daarna filmpjes over te posten op TikTok. Matthew Wilder zelf is alvast blij met de hernieuwde aandacht voor zijn song. “Ik vind het fantastisch”, klinkt het.