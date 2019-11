Janez Detd. viert 25-jarig bestaan met sexy video van Joke van de Velde én goudstaaf van 25.000 euro SDE

18 november 2019

13u30 0 Muziek De Belgische punkrockband Janez Detd. bestaat 25 jaar en viert dat uitgebreid met een reünieconcert in maart. In het promofilmpje voor de show duikt trouwens ook een schaars geklede Joke van de Velde (39) op.

Janez Detd. viert haar 25ste verjaardag op passende wijze: 2.500 fans kunnen op 7 maart 2020 in de Brielpoort in Deinze komen genieten van de 25 beste nummers van de groep. En voor één fan wordt het een wel heel speciale avond, want die gaat naar huis met een goudstaaf ter waarde van 25.000 euro. “Je kan wel 10.000 keer dankjewel zeggen tegen je fans, maar soms moet je eens de daad bij het woord voegen en dat is exact wat we nu willen doen. We willen onze fans eens echt tonen hoeveel het voor ons heeft betekend”, zegt frontman Nikolas Van der Veken. “It’s never done before en op deze manier willen we ons gouden hart laten zien. Een welgemeende merci voor alle jaren dat onze fans ons gesteund hebben. Put your money where your mouth is. Letterlijk dan. Iedereen verklaart ons gek en dat is goed ook, want punkrock is nu eenmaal gek”, klinkt het.

Janez Detd. werd in 1994 opgericht en groeide al snel uit tot een succesverhaal. De groep trad niet enkel op op grote festivals als Rock Werchter, maar ging ook op tournee met internationale bands als The Offspring. Tijdens de reünieshow zullen alle huidige en ex-leden hun opwachting maken.

Tickets voor The 25 K Show van Janez Detd. zijn vanaf zaterdag 23 november om 10u te koop via http://www.miraclevzw.be/.