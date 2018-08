Janet Jackson eert Michael met clip-remake MVO

29 augustus 2018

14u05 0 Muziek De zestigste geboortedag van Michael Jackson gaat niet onopgemerkt voorbij aan zijn zus Janet. Ze maakte ter nagedachtenis aan de in 2009 overleden zanger een remake van Michaels videoclip van 'Remember The Time' uit 1992.

TMZ publiceerde woensdag een deel van de clip. Janet werkte voor de opname samen met internetster Kwaylon Rogers, die ze ontmoette tijdens de Billboard Awards eerder dit jaar. De zangeres speelt in de video de koningin die oordeelt over verschillende dansers, een rol die in het origineel door Iman werd gespeeld. Ook Eddie Murphy en basketballer Magic Johnson hadden toen een rolletje.

'Remember The Time' is afkomstig van Michaels album Dangerous en werd in vele landen een hit. In Nederland kwam de single tot de vierde plaats.