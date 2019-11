Jan Smit maakt zijn agenda tot het einde van het jaar leeg MVO

18 november 2019

18u30

Bron: ANP 0 Muziek Jan Smit heeft al zijn concerten voor de rest van dit jaar afgezegd. De zanger uit Volendam sukkelt met zijn gezondheid en wil daarom een rustpauze nemen met het doel zich volledig te concentreren op zijn herstel.

Jan is daardoor niet te zien op het Muziekfeest van het Jaar in de Nederlandse Ziggo Dome. Ook een paar concerten bij ons in Vlaanderen zijn uit zijn agenda geschrapt.

“Lieve allemaal! Ik heb, nadat ik afgelopen week acute laryngitis opliep, besloten mijn agenda tot het einde van het jaar vrij te maken”, laat Jan op Twitter weten. “Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe...”

Acute laryngitis lijkt op griep. De aandoening gaat gepaard met veel keelpijn. De ziekte maakt de stem hees. “Ik wil de rest van dit jaar heel graag gebruiken om mezelf weer helemaal op te laden voor 2020, zodat ik in het voorjaar weer kan knallen met mijn nieuwe album!”, besluit Jan.

