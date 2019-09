Jan Smit komt terug naar het Sportpaleis: “Dit concert moet alles overtreffen wat ik al gedaan heb” CD

24 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Muziek Vorig jaar stond Jan Smit (33) al een keer in het Antwerpse Sportpaleis en dat moet een indruk nagelaten hebben, want de Nederlandse zanger komt volgend jaar terug.

Al verschillende keren hebben Gert Verhulst en James Cooke aan de mouw van Jan Smit getrokken om hem naar ‘Gert Late Night’ te krijgen. Maar de agenda van de Nederlandse zanger liet het nooit toe, tot deze week. En Jan heeft het er duidelijk naar zijn zin. “James kende ik nog niet zo goed, Gert wel. Dat kan ook niet anders: als je al twintig jaar optreedt in Vlaanderen, kom je hem weleens tegen. Aardige kerel! ‘Samson & Gert’ is ook puur jeugdsentiment, maar ik kan me voorstellen dat Gert na dertig jaar wel klaar is met die hond. Misschien moet ik het eens proberen? Alhoewel... Ik heb niet zoveel met viervoeters (lacht). En ik ben nog lang niet klaar om te stoppen met zingen. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn hoogtepunt al bereikt heb. Ik laat alles nog op me afkomen. Klubbb3 (de groep met Christoff en Florian Silbereisen, red.) is ooit ook als grap begonnen. En nu zijn we zeven albums later!”, vertelt Jan in Story.

Deelnemen aan het Songfestival zou een hoogtepunt kunnen zijn? Dat vindt in 2020 plaats in Rotterdam.

“Daar heb ik geen zin in, en met het ouder worden kan ik het me veroorloven om alleen die dingen te doen die ik graag doe. Maar ik moet niet flauw doen: het Songfestival presenteren lijkt me dan wél weer geweldig. Als de kans zich voordoet, grijp ik die zeker met beide handen. Ik ben al negen jaar commentator van het Eurovisiesongfestival voor Nederland en zit mee in de selectiecommissie die bepaalt welk liedje wij sturen. Dus mijn betrokkenheid is heel groot.”

Maar je bent ook geëngageerd naar de Vlamingen toe. Je kondigde alvast een optreden aan voor 2020 in het Antwerpse Sportpaleis.

“Ik ben jullie grootste fan (lacht)! Jullie zorgen voor ambiance, zijn heel trouw én heel enthousiast. Telkens als ik hier optreed, valt me dat op. Vorig jaar stond ik al eens in het Sportpaleis en dat feestje wil ik in 2020 inderdaad herhalen. Wie dan de gastartiesten zullen zijn, weet ik nog niet. Maar dit concert moet alles overtreffen wat ik al gedaan heb.”