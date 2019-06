James Cooke brengt ‘Pocahontas’-musical naar Vlaanderen MVO

28 juni 2019

11u08 0 Musical Na het succesvolle ‘Aladdin’ brengt theaterhuis Uitgezonderd., van James Cooke, een nieuwe familiemusical naar Vlaanderen. Tijdens de paasvakantie van 2020 vertellen Indiaanse klanken het waargebeurde verhaal van ‘Pocahontas’ en haar stam die geconfronteerd wordt met de Engelse ontdekkingsreiziger John Smith en zijn schip vol gelukzoekers.

Om dit alles tot een goed einde te brengen doet Uitgezonderd. opnieuw beroep op hetzelfde creatieve team als bij ‘Aladdin’: Tijl Dauwe (script), Sam Verhoeven (muziek) en Jaak Lema (regie).

Op wie de hoofdrollen zullen vertolken is het nog even wachten, maar James laat alvast weten dat hij ook nu op zoek gaat naar zijn Pocahontas. “Dit is geen evidente rol om in te vullen. Je moet als actrice meer dan een doorsnee Disney prinses kunnen neerzetten én het visuele plaatje moet ook nog kloppen. Dit wordt een moeilijke zoektocht”.