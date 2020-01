James Blunt verklapt geheimen achter monsterhit ‘You’re Beautiful’: “Het gaat over een stalker” SDE

25 januari 2020

16u52

De bekendste hit van James Blunt (45) is ongetwijfeld zijn debuutsingle: 'You're Beautiful'. Het nummer is 15 jaar oud, en dus verklapt de zanger in The Guardian enkele goed bewaarde geheimen.

“Op een dag liep ik in de metro in Londen en zag ik plots een ex-vriendinnetje met haar nieuwe vriend", herinnert James Blunt zich. “Onze ogen kruisten elkaar, maar we liepen elkaar voorbij. Ik ging naar huis en schreef de tekst van ‘You’re Beautiful' in twee minuten. Samen met mijn vriend, songwriter Sacha Skarbek en co-auteur Amanda Ghost, finaliseerde ik de tekst." Toch is er een misverstand dat hij uit de wereld wil helpen: “Het wordt altijd gezien als een romantisch nummer, maar eigenlijk is het best eng. Het gaat over een jongen (ik), die onder invloed is en de vriendin van iemand anders op de metro aan het stalken is. Maar iedereen maakt wel eens dat moment mee waarop je denkt: ‘Wat als ik iets had gezegd?’”

Ook de video staat nog vers in James’ geheugen gegrift. “Ik stemde toe om van een klif in Mallorca te springen. Maar toen ik daar aankwam, besefte ik dat ik een verschrikkelijke fout gemaakt had. Het was alleen te laat om nog terug te krabbelen. Er zaten duikers in het water, voor het geval ik mezelf bewusteloos zou slaan. Ik moest uiteindelijk twee keer springen omdat de eerste take fout liep, en ik eindigde met een gespleten lip. Het deed pijn, maar de video zag er geweldig uit.”

De zanger had nooit verwacht dat het nummer zo succesvol zou worden: “Het beangstigde me eerst", geeft hij toe. “Ik dacht dat ik gewoon een muzikant zou zijn die muziek zou uitbrengen. Maar het nummer werd zo alomtegenwoordig dat het mensen begon te irriteren. Toch ben ik er nog steeds trots op en houd ik van mijn job. Ik mocht zingen op de burgerlijke ceremonie van Elton John en David Furnish en ik ga aan mijn zesde wereldtournee beginnen. Zonder ‘You’re Beautiful’ zou ik op tournee gaan in noord-Londen.”