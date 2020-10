Jake Reese lanceert single met Armin van Buuren (en een duet met Pommelien van ‘#LikeMe’)

10 oktober 2020

09u34

Bron: AD 0 Muziek Het gaat hard voor Jake Reese. De zanger, bekend van Regi’s zomerhit ‘Kom Wat Dichterbij’, heeft een nummer gemaakt met de Nederlandse dj Armin van Buuren. Vrijdag werd de track op de wereld losgelaten: ‘Need You Now’, een liefdeslied. Het tweede nummer van deze week, want donderdag lanceerde Reese ook een duet met Pommelien van #LikeMe.

Jaap Reesema, zoals Jake Reese echt heet, heeft Armin van Buuren zelf benaderd voor ‘Need You Now’, waarna de dj enthousiast reageerde en een samenwerking op poten zette. “Je weet eigenlijk nooit wanneer de inspiratie voor een track om hoek komt zetten, maar toen ik de vocals en lyrics van Jaap hoorde, was het meteen raak”, aldus Armin van Buuren in het AD. “Ik verloor mezelf meteen in de melodie van de vocal en de herkenbare verhaallijn. Daardoor was het supermakkelijk voor mij om de track tot leven te laten komen. Ik denk dat dit de love song is die iedereen zo nu en dan nodig heeft.”

En dat is niet de enige samenwerking die Jake aanging. Deze week lanceerde hij ook een duet met Pommelien Thijs, bekend van ‘#LikeMe’ op Ketnet. Hun nummer, ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, is een ballad die doet denken aan Suzan & Freek, en ook wel een beetje aan Twarres. Jake stapt daarmee in de voetsporen van Regi, want hij vroeg Camille Dhont van ‘#LikeMe’ voor een samenwerking.

