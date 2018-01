Jack White komt naar Rock Werchter MVO

08u05 8 Barry Brecheisen/Invision/AP Jack White Muziek Jack White komt naar Rock Werchter op zaterdag 7 juli. Hij is een actuele uitvoering van gitaarhelden als Jimi Hendrix en Jimmy Page. Een man die vooral niet voor één gat te vangen is.

Toen rock’n’roll in het begin van deze eeuw zowat morsdood werd verklaard, brachten 'The White Stripes' de wereld op hol met een drumstel en een elektrische gitaar. Ook nadien blijft hij hoge ogen gooien. Op ‘Boarding House Reach’, zijn derde solowerk met release op 23 maart 2018, stopt de 12-voudige Grammy winnaar rock, jazz, country, gospel en elektronica in de blender.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Queens of The Stone Age en Gorillaz zijn er op donderdag 5 juli, London Grammar speelt op vrijdag 6 juli, Pearl Jam en Jack White op zaterdag 7 juli, Nick Cave And The Bad Seeds geven present op zondag 8 juli. Tickets voor Rock Werchter 2018 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.