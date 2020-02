Ivan Pecnik uit ‘Tegen De Sterren Op’ brengt eerste single uit LOV

21 februari 2020

12u54 0 Muziek ‘Tegen De Sterren Op’-acteur Ivan Pecnik maakt zijn muzikaal debuut. Zijn single ‘Blijziend’ werd pas uitgebracht, en ook al opgenomen in de afspeellijsten van Radio 2.

Naast acteren, gaat Ivan Pecnik nu ook zingen. Zijn debuutsingle, genaamd ‘Blijziend’, gaat over het woord dat hij deelt met zijn vrouw. “Blijziend is meer een emotie, dan vrolijk kijken”, zegt Ivan. Ivan schreef de tekst zelf, de arrangementen werden door Vincent Pierins aangepakt. Op de gitaar horen we Tom Lodewijckx en Patrick Hamilton zit op de keys.

Ivan speelt in maart bij de Antwerp Symphonic Orchestra een reeks voorstellingen van Baron von Münchhausen en in april bij Uitgezonderd de musical ‘Pocahontas’. Binnenkort komt er ook nog een tweede single aan, ‘Hou Vol’, samen met Goele De Raedt.