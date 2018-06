Italiaans lied uit 1919 is plots een Vlaamse hit, en daar zit populaire Netflix-serie voor iets tussen HA

16 juni 2018

12u27 0 Muziek 'Bella Ciao', een Italiaans strijdlied uit de Tweede Wereldoorlog, is de hoogste nieuwkomer in de Ultratop. Het is het oudste nummer dat ooit in de Vlaamse hitparade terechtkwam. En daar zit de Spaanse hitserie 'La Casa de Papel' voor iets tussen.

Italiaanse partizanen zetten 'Bella Ciao' voor het eerst op plaat een jaar na de Eerste Wereldoorlog, in 1919. Tijdens WOII werd het lied gebruikt als verzet tegen het fascisme en nationaalsocialisme. 'Bella Ciao' ging nadien ook vlot over de lippen tijdens communistische (jongeren)bijeenkomsten. En in mei '68 werd het vaak gezongen door studentenbewegingen.

Netflix

Bijna 100 jaar later is het nummer nu dus de hoogste nieuwkomer in de Ultratop. Dat succes is toe te schrijven aan de populaire Spaanse serie ‘La Casa de Papel’, de meest bekeken niet-Engelstalige serie op Netflix ooit.

Die reeks draait rond een mysterieuze man, die ‘El Profesor’ (De Professor) wordt genoemd. Hij wil de grootste overval ooit uitvoeren en bedenkt een plan om de Koninklijke Munt van Spanje ter waarde van 2,4 miljard euro te stelen. El Profesor stelt een team van acht mensen samen dat de overval van de eeuw moet doen slagen.

Dj Hugel

Het nummer 'Bella Ciao' speelt een belangrijke rol in de serie. Personages dansen op het nummer en zingen het ook.

(Lees verder onder de video)

De versie die momenteel hoog scoort in de Vlaamse Ultratop is er een van de Franse dj Hugel. Onder de taalgrens is de bewerking door Naestro populair. Ook in Frankrijk is 'Bella Ciao' een hit. Daar verschenen dit jaar al 11 verschillende versies van het lied in de hitlijsten.

(Lees verder onder de video)

‘La Casa de Papel’ debuteerde vorig jaar in mei op de Spaanse zender Antena 3, waarna Netflix er een bewerking van maakte. Die verscheen in december wereldwijd op de streamingdienst. Intussen werd het tweede deel gepubliceerd en is er een derde seizoen in de maak.