Isolde Lasoen uit frustratie: “We doen zo hard ons best, maar het voelt alsof we in ons gezicht uitgelachen worden” SDE

23 juni 2020

12u33 0 Muziek Muzikante Isolde Lasoen (40) heeft op Facebook haar frustraties geuit over het coronabeleid, en het gebrek aan perspectief voor de culturele sector.

“Ik ben het beu dat de culturele sector zo goed als genegeerd wordt”, begint Isolde haar relaas op Facebook. “Of heb ik het mis? Wordt er überhaupt nog overlegd hoe het verder moet?” Dat er voor veel andere sectoren wél al opnieuw perspectief is, steekt. “We mogen op vliegtuigen kruipen met onze gezichten op 30cm van elkaar, gezellig doen op overvolle terrassen, dineren in volle, vaak kleine restaurants, shoppen, samen zweten tijdens het sporten, binnenkort terug gaan zwemmen,.. Hier wél een mondmasker, daar géén mondmasker..”

“Wij doen met onze sector zo hard en zonder protest ons best en volgen braaf de regels, hebben begrip en geduld, proberen onze kop boven water te houden en blijven creatieve oplossingen bedenken, lenen ons gezicht aan 1001 campagnes die ‘bekende koppen’ nodig hebben om mensen een hart onder de riem te steken en te motiveren om de regels te volgen, maar die hele heropstart met fucked up priorities, enkel gemotiveerd door economische belangen en lobbytoestanden, voelt alsof we in ons gezicht uitgelachen worden. Dit klopt gewoon niet. Moeten wij blijven doodbloeden en maar meteen gesloten blijven, want de tweede golf komt er ook nog aan?”

Haar bericht maakte veel los bij haar volgers. Zo reageerde Jef Neve: “Ik voel helemaal wat je zegt.” En ook muzikant Jonas Winterland reageerde: “Ik voel het aan mijn tenen, Isolde, het wordt stilaan tijd voor iets anders dan (alleen maar) beleefd overleg.”