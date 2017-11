Isabelle A schrapt het woord 'neger' uit één van haar oude hits MVO

06u10

Bron: Nieuwsblad 0 rv Isabelle A Muziek Het nummer 'Blank of Zwart' van Isabelle A krijgt een actueel jasje. Het woordje 'neger' haalt ze eruit, en vervangt ze met een strofes over de problematiek rond vluchtelingen.

Het nummer stamt uit 1992, toen extreemrechts net zijn opmars maakte. 'Blank of Zwart' was toen een duidelijk verzet tegen racisme. “Ik stapte naar tekstschrijver Jan De Vuyst, die het oorspronkelijke nummer schreef," zegt Isabelle. "Met de vraag om een update. Ik wou dat het diezelfde mooie boodschap zou uitademen, maar dat het inhoudelijk meer zou aanleunen bij de actualiteit. Daarop hebben we beslist om de problematiek van de vluchtelingen erin te verwerken. Hoe die volledig ontheemd met te veel in een te klein bootje worden geduwd en nergens meer terechtkunnen. Zo blijft het lied relevant”