Is er een samenwerking tussen Ed Sheeran en Drake in de maak?

29 augustus 2018

19u40

Bron: ANP 0 Muziek Ed Sheeran heeft een hele lijst met muzikanten met wie hij graag een keer wil samenwerken, maar Drake staat wel bovenaan die lijst. "Drake en ik moeten echt een keer iets samen doen, en ik voel dat dat een keer gaat gebeuren", zegt de Britse singer-songwriter tegen Entertainment Weekly.

Sheeran laat zich voor de opvolger van zijn succesalbum Divide ook inspireren door de Canadese rapper. "Ik heb veel geleerd door te kijken hoe Drake het doet", zegt hij. "Drake heeft tussen het maken van zijn fantastische albums door geweldige projecten. En elk project komt ten goede aan zijn volgende album."

Het zal nog wel even duren voordat het nieuwe album van Sheeran er is. Ed is halverwege zijn wereldtournee, die tot september 2019 duurt. Daarna is hij toe aan wat rust en aan tijd om aan nieuwe projecten te werken. Hij voelt er ook wel wat voor om mee te doen aan een musical zoals 'The Lion King', 'Hamilton' of 'Once', onthulde de zanger in een interview met de BBC.