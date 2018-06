Iron Maiden aangeklaagd om 'gestolen' songteksten SD

27 juni 2018

17u45

Bron: ANP 0 Muziek Ex-zanger Dennis Willcock klaagt zijn voormalige band Iron Maiden aan. Volgens hem heeft de metalband zijn songteksten zonder toestemming gebruikt. Willcock claimt de nummers 'Prowler', 'Charlotte the Harlot', 'Phantom Of The Opera', 'Iron Maiden' en 'Prodigal Son' te hebben geschreven.

Die vijf nummers werden op twee platen in 1980 en 1981 uitgebracht. Willcock was toen al bij Iron Maiden weg, nog voordat de band zijn sterrenstatus verworven had. De zanger verliet de band na twee jaar in 1978 om in de reclamewereld te gaan werken. Hij beweert volgens The Sun dat toen hij wegging, hij de muziek achter zich heeft gelaten en nooit naar Iron Maiden heeft geluisterd.

Muzikant Terry Wilson-Slesser sluit zich ook bij de claim aan. Hij zegt dat hij heeft meegeschreven aan de songtekst van het nummer 'A Rainbow's Gold' van Beckett uit 1974 dat door Iron Maiden zou zijn gebruikt voor het nummer 'Hallowed Be Thy Name' uit 1982.

De gezamenlijke eis is 2 miljoen dollar. Een woordvoerder van Iron Maiden noemt de aantijgingen "compleet belachelijk".