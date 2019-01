INTERVIEW. Zangerskoppel Tom Dice en Kato nu ook samen op het podium, beluister exclusief hun nieuwe single Redactie

03 januari 2019

00u00 0 Muziek Hij speelt nog altijd gitaar, zij ruilde haar ukelele in voor de piano. Tom Dice (29) en Kato Callebaut (27) vormen na een relatie van 8 maanden nu ook op professioneel vlak een koppel als The Starlings. "Iemand vinden met wie je stem zó goed matcht, kom je niet snel tegen.", aldus Kato. Hun eerste single 'Mine' komt morgen uit. (Maar vandaag kan je hem al bij ons beluisteren.)

Hun verhaal leest als een sprookje: ze verloren allebei nipt een talentenjacht - Tom werd tweede bij 'X Factor' in 2008 en Kato bij 'Idool' in 2011. Nadien werden ze heel goede vrienden, tot vorige lente de vonk oversloeg. Nu blijken hun stemmen ook nog eens perfect te matchen. "Je moet geluk hebben in 't leven", glunderen ze. "Een muzikaal duo vormen is gemakkelijk, maar iemand vinden met wie je stem zó goed matcht, kom je niet snel tegen", vertelt Kato. Het koppel ontdekte hun blendende stemgeluid tijdens de zomer, toen Kato af en toe backing vocal was tijdens Toms concerten. "Dat was leuk, maar het klonk vooral goed. We zijn zelf wat nummers beginnen te maken, maar we wilden ze uitbrengen onder een nieuw muzikaal project: The Starlings waren geboren", vertelt Tom.

