Interview uit 1970 verklapt John Lennons minst favoriete Beatles-nummer: "Het is een afkookseltje” SDE

11 oktober 2019

16u06

Bron: Metro UK 0 Muziek The Beatles hebben wereldwijd miljoenen mensen blij gemaakt met hun nummers, maar zelf waren ze niet altijd even tevreden met hun liedjes. In een pas opgedoken interview uit 1970 met het magazine Rolling Stone vertelt John Lennon over zijn minst favoriete nummer: ‘Run For Your Life’.

The Beatles schreven meer dan 100 nummers tijdens hun lange carrière, die zo'n tien jaar overspande, maar één lied steekt daar volgens John Lennon dus op een negatieve manier bovenuit. “Ik heb ‘Run For Your Life’ altijd gehaat, weet je”, vertelt de muzikant in een interview met Rolling Stone uit 1970, dat pas opgedoken is. “Het is eigenlijk een afkookseltje. Ik haalde mijn inspiratie - en dit is een erg vaag verband - bij ‘Baby Let’s Play House’ (een nummer van Elvis Presley, red.). In die tijd vond ik bepaalde zinnen uit nummers erg leuk, en in dat lied zat de zin: ‘I’d rather see you dead, little girl, than to be with another man’. Dus ik schreef mijn nummer daarrond, al dacht ik niet dat dat belangrijk was.”

Lennon mocht dan geen fan van het nummer geweest zijn, een andere Beatle was dat wel. Dat vertelde John drie jaar later in een ander interview. “Het is gewoon een wegwerpnummer van me. Ik heb het nooit wat gevonden, maar het is altijd een favoriet van George (Harrison, de gitarist, red.) geweest. Terwijl Paul het een ‘macho lied’ noemde."