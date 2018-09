INTERVIEW. Slash: "Guns N' Roses was vandaag de dag nooit doorgebroken" Stefan Raatgever

27 september 2018

08u42

Bron: AD.nl 1 Muziek In de pauze van de Guns N' Roses-reünie komt de iconische gitarist Slash (53) met het derde album van zijn band The Conspirators. En hij heeft nieuws over Guns N' Roses: "We willen absoluut nieuwe muziek gaan opnemen."

Met gefronste wenkbrauwen tuurt Slash naar zijn mobiele telefoon. "Where are my fucking kids?'' mompelt hij tegen het scherm. Daarna tegen zijn gast: "Mijn zoons zijn met z'n tweeën op stap in Amsterdam. De jongste is 14, zijn broer 15. Ik moet ze vertrouwen. Denk ik." Een berichtje komt binnen. "Hmm... de spelling is in elk geval in orde. Dat lijkt me een geruststellend teken."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN