Exclusief voor abonnees INTERVIEW. Metalband Fleddy Melculy brengt nieuwe plaat uit: “Mensen vinden dat wij een Urbanus-kantje hebben” Silke Denissen

13 maart 2020

18u14 0 Muziek Urbanus is zijn grote inspiratiebron en samen stonden ze al op meer dan 80 podia in binnen- en buitenland. Maar nu is het opnieuw tijd voor dat andere project van Jeroen Camerlynck: Fleddy Melculy, metal mét Urbanus-kantje. Na een broodnodige pauze van acht maanden zijn de heren weer klaar om erin te vliegen, met hun kenmerkende mix van snoeiharde muziek, Nederlandstalige teksten en een vleugje humor. Al is er dit keer ook ruimte voor wat maatschappijkritiek. “Het moet nu eenmaal ergens over gaan.”

Het had een bijzondere avond moeten worden, donderdag. De Belgische metalband Fleddy Melculy zou in de Antwerpse concertzaal Zappa haar derde studioalbum, ‘Sabbath Fleddy Sabbath’ voorstellen, maar de avond liep niet helemaal zoals gepland. Met dank aan het coronavirus. “Heel de dag waren we al aan het stressen", vertelt frontman Jeroen Camerlynck. “Gaat het nu doorgaan of niet? Toen we bericht kregen dat het optreden gecanceld werd, moesten we snel nadenken over een oplossing. Dan is het idee van een livestream gevallen." Het idee was simpel: Fleddy Melculy zou het concert zoals gepland spelen, zij het dan zonder publiek, en de fans konden via een livestream van thuis uit kijken. Het bleek een succes. “Op een bepaald moment hadden we een piek van 1.800 kijkers. Dat is 4x zoveel volk als er in die zaal kan. Dus je voelt die energie wel van de mensen die kijken. Maar het blijft natuurlijk raar. Normaal gezien speel je een nummer en volgt dan applaus. Maar aangezien er niemand was, volgde er ook niets. Wij stonden voor een lege zaal en drie cameramannen te spelen."

