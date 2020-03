INTERVIEW. Metalband Fleddy Melculy brengt nieuwe plaat uit: “Mensen vinden dat wij een Urbanus-kantje hebben” Silke Denissen

13 maart 2020

18u14 16 Muziek Urbanus is zijn grote inspiratiebron en samen stonden ze al op meer dan 80 podia in binnen- en buitenland. Maar nu is het opnieuw tijd voor dat andere project van Jeroen Camerlynck: Fleddy Melculy, metal mét Urbanus-kantje. Na een broodnodige pauze van acht maanden zijn de heren weer klaar om erin te vliegen, met hun kenmerkende mix van snoeiharde muziek, Nederlandstalige teksten en een vleugje humor. Al is er dit keer ook ruimte voor wat maatschappijkritiek. “Het moet nu eenmaal ergens over gaan.”

Het had een bijzondere avond moeten worden, donderdag. De Belgische metalband Fleddy Melculy zou in de Antwerpse concertzaal Zappa haar derde studioalbum, ‘Sabbath Fleddy Sabbath’ voorstellen, maar de avond liep niet helemaal zoals gepland. Met dank aan het coronavirus. “Heel de dag waren we al aan het stressen", vertelt frontman Jeroen Camerlynck. “Gaat het nu doorgaan of niet? Toen we bericht kregen dat het optreden gecanceld werd, moesten we snel nadenken over een oplossing. Dan is het idee van een livestream gevallen." Het idee was simpel: Fleddy Melculy zou het concert zoals gepland spelen, zij het dan zonder publiek, en de fans konden via een livestream van thuis uit kijken. Het bleek een succes. “Op een bepaald moment hadden we een piek van 1.800 kijkers. Dat is 4x zoveel volk als er in die zaal kan. Dus je voelt die energie wel van de mensen die kijken. Maar het blijft natuurlijk raar. Normaal gezien speel je een nummer en volgt dan applaus. Maar aangezien er niemand was, volgde er ook niets. Wij stonden voor een lege zaal en drie cameramannen te spelen."

(Lees verder onder de foto.)

Voor de nieuwsgierigen: de bijzondere groepsnaam heeft niets te maken met de legendarische frontman van Queen. Eerder hebben we Urbanus te danken voor de inspiratie. Jeroen kent het icoon al jaren, aangezien hij meespeelt in zijn begeleidingsband, De Fanfaar. “Al van kleins af aan is hij een hele grote inspiratiebron”, zegt Jeroen. “Ondertussen is hij ook een hele goede vriend geworden. We hebben al meer dan tachtig optredens samen gedaan en ik steek veel van hem op. Niet verwonderlijk dus dat mensen vinden dat wij een Urbanus-kantje hebben. Maar goed: op een keer was ik bij hem op de koffie en liet hij me een boekje zien met cartoons. Er stond een tekening in van een Chinees met een snorretje. Je zag meteen dat het een referentie was naar Freddie Mercury. De Chinees had zo’n onnozel zwaardje in zijn hand en daarbij stond ‘Fleddy Melculy’. Het is erg grappig, en als je het een keer hebt gehoord, dan vergeet je het nooit meer. Ik dacht toen: als ik ooit een nieuw project begin, dan noem ik het zo.”

Viraal filmpje

Dat project begon in 2016. Per ongeluk. Jeroen had met vier vrienden een band opgericht en zocht een manier om wat reclame te maken en zo optredens binnen te halen. “Als we vijf shows in een klein cafeetje konden versieren, was het al goed”, herinnert hij zich. Dus plaatste de groep de videoclip voor ‘T-shirt van Metallica’ op YouTube. Amper een uur later ging het filmpje viraal. “Het werd opgepikt door jan en allemaal, door alle pers in België én Nederland”, zegt Jeroen. “Twee dagen later hingen Graspop en de Ancienne Belgique aan de lijn. Of we wilden komen optreden. We moesten in allerijl gaan samenzitten om een show in elkaar te steken. Een plan hadden we niet.”

(Lees verder onder de foto.)

Sindsdien is de karavaan niet meer gestopt. Op drie jaar tijd speelde Fleddy Melculy twee keer op Graspop, twee keer op Rock Zottegem en twee keer op Pukkelpop. In tussentijd deden de heren ook zowat alle clubs in België en Nederland twee keer aan én brachten ze twee studioalbums uit. Een rustpauze drong zich op. Acht maanden lang verdween Fleddy Melculy van het openbare toneel. “Niet per se voor onszelf”, zegt Jeroen. “Als je ons zou laten doen, zouden we elke dag optreden. Maar we moesten opletten dat we onszelf niet zouden verbranden. We wilden niet dat mensen zouden denken: ‘Zij? Alweer?’” De titel van hun nieuwe plaat, ‘Sabbath Fleddy Sabbath’ verwijst naar die pauze. “De meeste metalheads zullen wel zien dat het een parodie is op ‘Sabbath Bloody Sabbath’, een plaat van Black Sabbath, maar verder heeft het daar niet veel mee te maken. De titel slaat vooral op wat een sabbat is: een soort van rust. Rust voor het figuurtje Fleddy Melculy, die de metalwereld heeft moeten redden, maar ook rust voor ons.”

Humoristische insteek

Humor is altijd erg belangrijk geweest voor Fleddy Melculy, maar op deze laatste plaat is er toch een subtiele verandering te merken. “Over ons eerste album hebben we totaal niet nagedacht. Dat waren een hoop ideeën op muziek gezet en daar hebben we dan een plaat mee gemaakt. Over deze plaat is veel harder nagedacht en veel langer aan gewerkt. Er is nu ook ruimte voor serieuze onderwerpen. Ik denk dus niet dat je nog kan zeggen dat we een humoristische band zijn. We zijn eerder een band met een humoristische insteek.” Wie goed luistert naar nummers als ‘Stop’, ‘World Wide Weg’ en ‘Melculië’ kan zelfs wat subtiele maatschappijkritiek ontwaren. “Ja, we willen nu eenmaal wat dingen aankaarten. Daarbij wil ik niet pretenderen dat we een soort Rage Against The Machine (Amerikaanse rockband die bekend staat om zijn politieke teksten, red.) zijn, maar we delen wel hier en daar wat steken uit aan verschillende mensen en trends." En dat vindt Jeroen best belangrijk: “Hoe onnozel het ook klinkt: je muziek moet over iets gaan. En dan zoek ik het liever niet te ver en zing ik over zaken die mij echt bezighouden. Neem nu ‘T-shirt van Metallica’. Ik vroeg mij echt af waarom zoveel mensen een t-shirt droegen van een band die ze niet kennen. Of ‘Beest’. Dat gaat over reïncarnatie. Ik kijk thuis naar de katten en zie wat voor leven ze hebben. Als ik dan iemand in mijn omgeving verlies, begin je je af te vragen: hoe zou reïncarnatie eruit zien? Bestaat dat wel?” En voor wie zich afvraagt hoe Jeroen zou willen reïncarneren: “Als een kat. Dat moet een zalig leven zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Schrik voor het onbekende

Nog zo'n kenmerk van de band: de Nederlandstalige teksten. “Ik vind het gewoon veel makkelijker en aangenamer dan in het Engels”, geeft Jeroen toe. “Iets uitleggen of verwoorden gaat nu eenmaal het best in het Nederlands." Al zijn er ook mogelijke nadelen. In oktober gaat Fleddy Melculy op tournee met de Belgische band Aborted, door Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. “Daar valt de taalfactor en de humor helemaal weg. De mensen verstaan je niet. Wij kiezen er wel voor om onze teksten niet te gaan aanpassen", zegt hij. “Dat werd ons ook aangeraden. Omdat het exotisch is, en omdat je er dan uitsteekt.” Veel schrik voor het onbekende heeft Jeroen niet: “We zijn ook al een paar keer in Wallonië gaan optreden - volgens mij zijn Zwangere Guy en wij de enige Nederlandstaligen die dat doen. Dat is altijd spannend, maar telkens opnieuw was het de max. Veel volk, en en plus, die Franstaligen kenden de muziek en zongen mee. Hoe dat kan? Die gaan ook naar Graspop en Pukkelpop, waar ze ons kunnen leren kennen. Daarnaast: bij de muziek die wij maken gaat het voor een groot stuk over de energie. Of dat nu in het Engels of in het Nederlands is, de energie blijft hetzelfde.”

De nieuwe plaat van Fleddy Melculy vind je hier.