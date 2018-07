Interview met Paul McCartney: "Ik weet nog steeds niet hoe ik liedjes moet schrijven" Stefan Raatgever

28 juli 2018

09u39

Bron: AD 0 Muziek Nostalgie lijkt bezit te hebben genomen van Paul McCartney (76). Na zijn Carpool Karaoke, Nostalgie lijkt bezit te hebben genomen van Paul McCartney (76). Na zijn Carpool Karaoke, die een internethit werd , keerde de Beatle deze week terug naar Liverpool. In zijn oude middelbare school haalde hij herinneringen op. "Ik ben voor eeuwig fan van John."

Een openluchtmuseum van de popmuziek is het. Ook in de ongewone zomerhitte ademt Liverpool op elke straathoek muziekgeschiedenis. De begraafplaats waar de echte Eleanor Rigby te ruste werd gelegd, de kapperszaak aan Penny Lane en op een paar huizenblokken afstand het park Strawberry Fields, dat inderdaad op weg lijkt forever in de jaren 60 te blijven steken.



En dan staat een paar kilometer verderop – ‘Toch een flinke busrit voor een jongen van 12,’ zegt Paul McCartney later – het Institute of Performing Arts, tot 1985 in bedrijf als Liverpool Highschool for Boys. Daar werd halverwege de jaren 50 de helft van de Fab Four tot volwassenheid gekneed. George Harrison stapte elke ochtend een halte na Paul McCartney in de schoolbus. "We gingen vaak naast elkaar zitten. Soms met een gitaar op schoot."

Lange tijd ging elk interview met McCartney vergezeld van dezelfde restrictie: géén vragen over de Beatles. Maar nu de zanger 76 jaar is, is de tijd van krampachtig vooruitblikken duidelijk voorbij.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN