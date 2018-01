Interview met Jared Leto, terug met 30 Seconds To Mars: “Ik voel me meer thuis op een podium dan op een filmset” Melissa Van Ostaeyen

25 januari 2018

10u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Op 21 maart staat hij weer terug in ons land: frontman Jared Leto met zijn broer Shannon en gitarist Tomo Milicevic. De drie muzikanten staan beter bekend onder het collectief ’30 Seconds to Mars’, een band die in 2005 doorbrak met ‘A Beautiful Lie’ en vandaag nog steeds haar stempel op de muziekwereld drukt.

Vier jaar zat er tussen hun laatste album ‘Love, Lust, Faith + Dreams’ en hun nieuwe plaat. Morgen vrijdag 26 januari, draait Qmusic in première hun nieuwe single 'Walk On Water' - en die klinkt heel anders dan we gewend zijn. Waar de band vroeger inspeelde op donkere thema’s en al even donkere eyeliner, lijkt er nu een meer positieve noot door te klinken. Enkele jaren geleden leek de toekomst van '30 Seconds' nog onzeker, omdat Leto zich focuste op een carrière als acteur. We zagen hem onder andere aan het werk in 'Suicide Squad', 'Dallas Buyers Club' en 'Blade Runner'. Zelf laat hij er echter geen twijfel over bestaan: "Ik voel me meer thuis op een podium dan ik ooit zal doen op een filmset." Wij voelden de zanger alvast aan de tand over zijn nieuwe album en de naderende Europese tour.

Vier jaar tussen jullie vorige album en het huidige, Jared. Wat hebben jullie zo lang uitgespookt?

Jared: Wel, het duurt bij mij meestal vrij lang om een album te maken, ik ben nooit van de snelsten geweest. (lacht) Vier jaar klinkt lang, maar voor ons is dat eigenlijk niet zo uitzonderlijk, al heeft het inderdaad wel iets langer geduurd dan bij onze vorige albums. Hoe dat komt weet ik eigenlijk niet. Ik heb gewoon een bepaalde flow, denk ik. Soms kan ik een jaar lang werken aan één nummer, en er constant dingen aan veranderen, tot ik opeens een ingeving krijg. Ik werk wel constant aan nummers, dus het is niet alsof we hebben stilgezeten. Ik geloof er heilig in dat je aan iets moet werken tot het af is, snap je? Het is belangrijk dat we pas met onze muziek naar buiten komen en op tour vertrekken als we daar ook echt klaar voor zijn. Nu zijn we dat, en we zijn erg enthousiast om te horen hoe de rest van de wereld erover denkt.

Legt het geen extra druk op jou om na lange tijd pas met nieuw materiaal te komen? Dan moét het toch wel goed zijn, de verwachtingen liggen immers hoog?

Jared: Ja, op een bepaalde manier is het best zenuwslopend, dat geef ik toe. Maar langs de andere kant is het ook extra spannend en daar hou ik wel van. Iedereen heeft zijn eigen ideeën rond muziek. Ik hoop natuurlijk dat iedereen het nieuwe album steengoed vindt, maar vinden ze dat niet dan is het ook maar zo. (lachje) Persoonlijk ben ik erg tevreden met het album.

De nieuwe sound van dat album valt niet echt te vergelijken met zijn voorgangers. Het klinkt bijna… optimistischer?

Jared: Dat kan wel, nu je het zegt. Nu ja, het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe je de dingen bekijkt. Dat denk ik toch altijd als het op muziek aankomt: hoe je dat beleeft heeft te maken met hoe je zelf in het leven staat.

Er zit dus geen specifieke boodschap achter?

Jared: Uiteindelijk moet iedereen er gewoon zijn eigen boodschap in zoeken, daar streven we naar. Maar bij onze laatste single ‘Walk On Water’, is het bijvoorbeeld al vrij duidelijk waar het over gaat: de tijden waarin we leven.

En hoe kijk jij dan tegen die tijden aan?

Jared: Oh, ik ben zeker optimistisch. Akkoord, op veel gebieden leven we in erg beproevende tijden. Er zijn op alle vlakken van de samenleving veel dingen aan de gang die een mens niet bepaald goed gezind maken… Maar ondanks dat alles heb ik altijd mijn goede hoop voor de toekomst kunnen bewaren. En als ik een optimist ben, ja, dan zou het best kunnen dat dat gevoel voor een stuk is gaan doorschermen op het album. Het is bijna onvermijdelijk dat er iets van mijn persoonlijkheid insluipt. Voor mij die ingesteldheid dan ook niets nieuws, ik heb altijd al geloofd dat je veel kan bereiken door hard te werken en je dromen na te jagen. En dat doe ik nu nog steeds.

Veel bands met zulke ideologieën maken tegenwoordig wel eens een politiek statement tijdens hun shows. Zijn jullie dat ook van plan?

Jared: Van plan zijn kan ik niet zeggen, want ik plan zo’n dingen niet op voorhand. Het hangt er vanaf wat er op dat moment gebeurt in de wereld, maar toegegeven, tegenwoordig gebeurt er veel… Tijdens onze vorige tour speelden we bijvoorbeeld een concert in de Bataclan, slechts weken voor er een aanslag werd gepleegd tijdens het ‘Eagles of Death Metal’ concert. Daar moet je gewoon even bij stilstaan. We hebben het ook meer dan eens meegemaakt dat we een show in een bepaald land moesten afzeggen wegens sociale onrust. Dat zijn dingen die je leven en visie als tourende artiest rechtstreeks beïnvloeden, en op die momenten heb ik me daar ook over uitgesproken, ja. En ik snap dat andere bands dat ook doen. Wat de volgende tour betreft, wordt het afwachten.

Jullie documentaire ‘A Day In The Life Of America’, die tevens fungeert als videoclip voor ‘Walk On Water’, ziet er anders wel heel patriotisch uit. Is dat dan de ondertoon die jullie willen meegeven?

Jared: Bwa, ik zie de documentaire niet echt als een algemeen thema dat we mee door zullen nemen naar onze concerten. De video staat op zich. Ik zou hem persoonlijk ook minder patriotisch noemen dan hoopvol. Het is een boodschap van hoop die ik daarmee wilde verspreiden. We leven momenteel in een erg onstabiele wereld en mensen zijn weer op zoek naar een eigenheid, iets dat hen drijft. Ik zou de docu dus eerder een sociaal statement noemen dan een politiek statement. We proberen wel een zekere harmonie te vinden tussen muziek, video’s en kunstprojecten. Dat is een belangrijk deel van de band.

Wat 30 Seconds to Mars bijzonder maakt is niet alleen de muziek, maar de hele belevenis errond, bedoel je?

Jared: Zo kan je het zeggen. We proberen ons publiek altijd opnieuw te verrassen. Of dat nu is met een documentaire of een liveshow met bijzondere effecten, het moet altijd groter en beter.

Is dat op den duur nog wel haalbaar? Ooit ziplinede je in het midden van een concert naar het podium. Kan je jezelf nog overtreffen?

Jared: (lacht) Ik hoop het! Dat laatste deed ik gewoon omdat ik er zin in had, het was niet gepland. Ik zag dat er een zipline was geïnstalleerd in de zaal en dat fans die mochten gebruiken. Ik was dan wel een set aan het spelen, maar ik dacht meteen: ‘Dat wil ik ook.’ Dus ik deed het gewoon. Waar we wel bewust mee hebben geëxperimenteerd zijn infraroodcamera’s, tijdens ons concert voor de VMA’s, vorig jaar. Het was iets anders, iets nieuws, en ik denk dat mensen zulke dingen wel willen zien. Bovendien dagen we onszelf graag uit om telkens weer iets spectaculairs te vinden. Wat we precies gaan doen ga ik niet verklappen, maar we kijken ernaar uit om het te tonen wanneer we naar Antwerpen komen.

In Europa alleen al staan er dertig concerten gepland op twee maanden tijd. Blijft er zo nog tijd over om iets van de wereld te zien?

Jared: Soms wel en soms niet. Ik hoop altijd dat we nog wat kunnen rondlopen in de steden waar we optreden, maar soms kom je op geweldige plaatsen zonder er ook maar iets van te zien. Maar als we geluk hebben, krijgen we bijvoorbeeld een vrije dag in België en kunnen we de toerist uithangen. Net als vorig jaar, en dat was fantastisch.

België, dat zeg je om ons te vleien, toch? Uit al die landen is dit kleintje je wellicht niet bijgebleven…

Jared: Nee, serieus! Ik herinner me België nog heel goed. We hebben veel tijd doorgebracht in Brussel, Antwerpen en Brugge. Die stad met de grachtjes. Ik heb me al heel goed geamuseerd in jullie kleine landje.

Wanneer je reist is dat altijd samen met je broer, Shannon, voelt het na een tijdje niet claustrofobisch om je familie constant bij je te hebben?

Jared: Gelukkig niet! Shannon en ik hebben een heel goede band met elkaar en we vinden het zelfs plezanter om samen de wereld rond te trekken. Akkoord, lang onderweg zijn met dezelfde mensen zorgt allicht voor frustraties, maar dat is zo voor de hele band. Dat heeft niets te maken met het feit dat we broers zijn. En bovendien duurt dat gelukkig ook nooit lang. Shannon en ik gaan zelfs in onze vrije tijd nog samen op vakantie, kan je nagaan.

Tot slot: we kennen je niet alleen als zanger, maar ook als acteur. Waar voel je je het meest thuis, op het podium of op de set?

Jared: Op het podium, geen twijfel mogelijk. Ik acteer graag, begrijp me niet verkeerd, maar als ik op de set sta ben ik altijd iemand anders. Voor een personage als The Joker, bijvoorbeeld, spendeer ik enorm veel tijd aan het uitbouwen van zo’n karakter. Ik kruip volledig in de huid van wie ik speel, en wórd voor een stukje ook een ander. Maar als ik op een podium sta, ben ik volledig mezelf. Mijn muziek is iets persoonlijks, dat echt van mij komt, dus als mensen er graag naar luisteren voelt dat fantastisch. Ook de tijd die ik kan doorbrengen met mijn broer en met fans van over de hele wereld, draagt alleen maar bij aan die rush die ik krijg wanneer ik aan een optreden begin. En hey, we krijgen bovendien de kans om naar een exotisch land als België te komen, wat wil je nog meer? (lacht)

30 Seconds to Mars speelt op 21 maart in de Lotto Arena in Antwerpen, tickets zijn verkrijgbaar via Tele Ticket Service