INTERVIEW. Elvis Costello: "Ik zal morgen altijd gelukkiger zijn dan vandaag" Gunter Van Assche

12 oktober 2018

11u00

Bron: De Morgen 0 Muziek Zijn naam staat al decennia gebeiteld in de grote canon van de rock-'n-roll. Maar val hem daar alstublieft niet mee lastig. Elvis Costello blijft als zestiger bij zijn aloude standpunt: "Is het godverdomme geen tijd dat rock dood valt? Jézus. Ik kan niet wachten om dat grafschrift te kunnen schrijven."

"Niet nerveus zijn", drukt de dame van de platenfirma ons monkelend op het hart, net voor we Elvis Costello zullen spreken. "Hij kijkt écht uit naar dit gesprek." Het blijken zowaar niet eens holle verkooppraatjes. Costello zal even later minutenlang de lof zingen over België. "Ik heb de zaligste concerten gespeeld in jullie land. Echt waar. Wat een geweldig dankbaar publiek zijn jullie! Niet iedereen snapt de wilde bokkensprongen die ik soms maak op tour, maar jullie begrijpen me volkomen. En ik zal ook nooit vergeten hoe de Rode Duivels mijn voorprogramma speelden deze zomer. (lacht) Mijn concert in het Rivierenhof werd met een uur of zo uitgesteld zodat jullie het WK konden volgen. Dat was geen belemmering voor me. Als België op zijn bek ging tijdens die match, wist ik dat ik sowieso de perfecte ceremoniemeester zou zijn. (lacht)"

